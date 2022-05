“Come spenderò i 150mila euro vinti”. Amici 21, Luigi Strangis emoziona: “Se lo meritano” (Di martedì 17 maggio 2022) Come spenderà i soldi della vittoria Luigi Strangis? Questa è una domanda che si stanno facendo in tanti questi giorni. E alla fine il vincitore di Amici 21 lo confessa. Il ragazzo si sta godendo le prime ore da vincitore e proprio in queste ore si parla di palchi, concerti, album, fan e tutto ciò che sta dietro alla carriera di un cantante oramai professionista. A parlarne è lui stesso (leggi anche: la sua reazione quando ha scoperto di aver vinto), intervistato dal Corriere della Sera. Luigi ha detto: “Soprattutto è cambiata la consapevolezza di me stesso”. “Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile. Non sono di quelli che mi riempiono di complimenti e non hanno mai dimenticato di dirmi le cose che non andavano – ha aggiunto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)spenderà i soldi della vittoria? Questa è una domanda che si stanno facendo in tanti questi giorni. E alla fine il vincitore di21 lo confessa. Il ragazzo si sta godendo le prime ore da vincitore e proprio in queste ore si parla di palchi, concerti, album, fan e tutto ciò che sta dietro alla carriera di un cantante oramai professionista. A parlarne è lui stesso (leggi anche: la sua reazione quando ha scoperto di aver vinto), intervistato dal Corriere della Sera.ha detto: “Soprattutto è cambiata la consapevolezza di me stesso”. “Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile. Non sono di quelli che mi riempiono di complimenti e non hanno mai dimenticato di dirmi le cose che non andavano – ha aggiunto ...

Advertising

lewiisellsworth : @EdwillOsd @HopeEdizioni ecco come spenderò tutti i miei soldi???? - Sentenza_Max : @PlayWarMachines Bella offerta . Peccato che non potremmo mai modificare il carro armato velocemente come lo modif… - hej_jegergreis : @itsnotanangel Si anche io ?? devo sapere come spenderò i miei soldi - Roberta21081985 : @xyugyeomxo Io pensavo come te che le mettessero su spotify... se non potrò andare al concerto spenderò nei concert… - RamonaMedici : @AlbertoBagnai .... e sarà talmente lapoteosi di gusto che volentieri li spenderò x lui pagandogli un caffè e il re… -

Elezioni Messina, Lino Cucè lascia Forza Italia e si candida con Federico Basile Federico Basile come direttore generale è stato sempre presente. La mia scelta non è un ripiego, ma un ritorno a casa. Mi spenderò con tutte le mie forze. Sono per strada tutti i giorni e so cosa ... SCIOPERO SCUOLA IL 30 MAGGIO, SINDACATI: 'SCRUTINI A RISCHIO' Il decreto non compie tagli di spesa e come già annunciato insieme al ministro Franco è intenzione ... Ci sono almeno un paio di questioni su cui mi spenderò personalmente per ottenere un'apertura da ... Federico Basiledirettore generale è stato sempre presente. La mia scelta non è un ripiego, ma un ritorno a casa. Micon tutte le mie forze. Sono per strada tutti i giorni e so cosa ...Il decreto non compie tagli di spesa egià annunciato insieme al ministro Franco è intenzione ... Ci sono almeno un paio di questioni su cui mipersonalmente per ottenere un'apertura da ...