"Come si cura lo Zar malato". Le ultime pesanti indiscrezioni su Putin sulle condizioni di salute (Di martedì 17 maggio 2022) “Si cura con sangue di cervo e naturopatia”. La salute di Vladimir Putin, il presidente della Federazione russa, è al centro di speculazioni da decenni. Più che informazioni riservatissime, sono dicerie, voci basate sull'evidente cambiamento fisico dell'ex agente del KGB (aumento di peso e viso gonfio). Il Cremlino ha bollato Come fake news anche l'ultima notizia di un'imminente operazione chirurgica per asportare un tumore maligno, ma in alcuni canali Telegram, riferisce il Corriere della Sera, si sostiene che l'intervento potrebbe essere fatto nel cuore della notte in una località top secret con medici di provata lealtà. L'ipotesi del cancro ricorre spesso perché alcuni giornalisti, confrontando gli spostamenti del leader russo e di noti ematologi e neurochirurghi russi, hanno scoperto che si trovavano nella ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) “Sicon sangue di cervo e naturopatia”. Ladi Vladimir, il presidente della Federazione russa, è al centro di speculazioni da decenni. Più che informazioni riservatissime, sono dicerie, voci basate sull'evidente cambiamento fisico dell'ex agente del KGB (aumento di peso e viso gonfio). Il Cremlino ha bollatofake news anche l'ultima notizia di un'imminente operazione chirurgica per asportare un tumore maligno, ma in alcuni canali Telegram, riferisce il Corriere della Sera, si sostiene che l'intervento potrebbe essere fatto nel cuore della notte in una località top secret con medici di provata lealtà. L'ipotesi del cancro ricorre spesso perché alcuni giornalisti, confrontando gli spostamenti del leader russo e di noti ematologi e neurochirurghi russi, hanno scoperto che si trovavano nella ...

