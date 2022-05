Come funziona il nuovo micro-dispositivo che aiuta la fecondazione assistita (Di martedì 17 maggio 2022) La fecondazione assistita è una procedura lenta e abbastanza complessa, ma oggi un nuovo minuscolo dispositivo medico è stato sviluppato dai ricercatori, e trasformerà l’unica procedura attualmente esistente per il trattamento della fertilità per gli uomini con un basso numero di spermatozoi. Un team di ricerca guidato dall’Università di Adelaide, in collaborazione con la società di tecnologia medica Fertilis, ha creato una tecnologia rivoluzionaria che consente l’iniezione di un singolo spermatozoo in un uovo per la fecondazione con maggiore facilità e precisione. Finora, l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI) era una procedura lenta e difficile che poteva essere eseguita solo da embriologi esperti. Ma la nuova tecnologia, che è più piccola di una capocchia di spillo, ricrea l’ambiente ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 17 maggio 2022) Laè una procedura lenta e abbastanza complessa, ma oggi unminuscolomedico è stato sviluppato dai ricercatori, e trasformerà l’unica procedura attualmente esistente per il trattamento della fertilità per gli uomini con un basso numero di spermatozoi. Un team di ricerca guidato dall’Università di Adelaide, in collaborazione con la società di tecnologia medica Fertilis, ha creato una tecnologia rivoluzionaria che consente l’iniezione di un singolo spermatozoo in un uovo per lacon maggiore facilità e precisione. Finora, l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI) era una procedura lenta e difficile che poteva essere eseguita solo da embriologi esperti. Ma la nuova tecnologia, che è più piccola di una capocchia di spillo, ricrea l’ambiente ...

Advertising

reportrai3 : Il vetro cavo che oggi produciamo in Italia non basta a coprire il fabbisogno. #Report è andato in Lituania a veder… - Open_gol : Il registro permetterà di avere documenti di riconoscimento di competenza del Comune con impresso il nome da loro s… - eNazionaleFIGC : Come si preparano i nostri azzurri della #eNazionale #FIFA22 prima dei tornei più importanti della stagione? Come f… - n9ve2 : @fettonejr ...porello. So bambini. Ricchi, privilegiati e spesso già genitori, ma sempre bambini. Niente de grave,… - elizha323 : @Laurettaspni Scusate ma non ci vuole un genio a capire che lui è gestito e certe domande per lui sono filtrate,all… -