Claudio Lippi, da stella della tv alla malattia: “il medico che mi visitò…mi ha detto: Stai morendo” | Ecco come sta oggi (Di martedì 17 maggio 2022) Claudio Lippi è uno degli incredibili nomi del nostro mondo dello spettacolo. Il conduttore ha rivelato il grave problema di salute avuto Claudio Lippi è un personaggio del mondo dello spettacolo molto noto al pubblico, soprattutto per la sua conduzione in diverse trasmissioni. Dopo molti anni nel piccolo schermo, il conduttore improvvisamente si è allontanato dai riflettori. Ma questo addio improvviso da cosa è stato causato? Dagli anni ’90 agli anni 2000, Claudio Lippi è entrato nelle case degli italiani con i suoi sketch divertenti. La sua grande ironia e simpatia. Con il passare degli anni, gradualmente, Lippi ha iniziato a comparire sempre meno nel piccolo schermo. Un momento che nessuno di noi immaginava nella sua carriera. Infine è ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 17 maggio 2022)è uno degli incredibili nomi del nostro mondo dello spettacolo. Il conduttore ha rivelato il grave problema di salute avutoè un personaggio del mondo dello spettacolo molto noto al pubblico, soprattutto per la sua conduzione in diverse trasmissioni. Dopo molti anni nel piccolo schermo, il conduttore improvvisamente si è allontanato dai riflettori. Ma questo addio improvviso da cosa è stato causato? Dagli anni ’90 agli anni 2000,è entrato nelle case degli italiani con i suoi sketch divertenti. La sua grande ironia e simpatia. Con il passare degli anni, gradualmente,ha iniziato a comparire sempre meno nel piccolo schermo. Un momento che nessuno di noi immaginava nella sua carriera. Infine è ...

Advertising

Affaritaliani : Milanissimo, il 'Memorial Claudio Lippi': in campo le vecchie glorie del Milan - catty8323 : @fabbianorozzang @Simfrac @DavidBasco86 @milan_risorto 'UNO SQUADRONE'. Undicesimi, grazie Claudio Lippi, meme ante litteram - fabbianorozzang : @Simfrac @catty8323 @DavidBasco86 @milan_risorto buahsbuahs le presentazioni a san siro con gerry scotti/claudio lippi ?????? - macondo83 : RT @PieroKobashi: @docmanhattan4 Assolutamente si! E rimanendo in tema, chi non esclamava 'au revoir!' alla Eric Cantona (o in alternativa,… - PieroKobashi : @docmanhattan4 Assolutamente si! E rimanendo in tema, chi non esclamava 'au revoir!' alla Eric Cantona (o in altern… -