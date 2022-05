Cinquanta anni fa la sinistra uccideva il commissario Calabresi

(Di martedì 17 maggio 2022) 00:00fa lauccise il. Sì, avete letto bene: fu laad ucciderlo. O meglio l’Intellettuale collettivo, come scrive un grande Veneziani. 04:20 Il conformismo violento di cui tempi è quello che oggi ci comanda. Cazzullo scrive che l’versario passerà (!). 06:05 Travaglio fa un editoriale furibondo contro quella parte di Italia che uccise il. 09:25 No all’embargo sul gas, adesso è chiaro: la colpa non è di Orban. 10:54 Pil europeo crolla. Indovinate chi è il Paese più indietro rispetto alla situazione pre covid? 11:38 Svezia e Finlandia nella Nato, colpo di scena: Putin non si oppone 12:28 Berlusconi dice cose di buon senso su guerra e armi dell’Italia all’Ucraina. 13:00 Dopo trentadue ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi ricorre il cinquantesimo anniversario della morte del commissario di polizia Luigi Calabresi. Fu assassinato d… - infoitinterno : Cinquanta anni fa l'omicidio del commissario Luigi Calabresi - Positanonews - SandraE82526551 : RT @Agenzia_Ansa: Oggi ricorre il cinquantesimo anniversario della morte del commissario di polizia Luigi Calabresi. Fu assassinato da un c… - ladygold_malfoy : RT @chiaravix: Rabbrividisco al solo pensiero che meno di cinquanta anni fa sarei potuta essere stata considerata una malata mentale, curat… - GiaPettinelli : Cinquanta anni fa l'omicidio del commissario Luigi Calabresi -

... il 1° maggio del 1996, sulla stessa tratta ferroviaria, iniziava l'esperienza del Treno Natura effettuato con littorine degli. La ferrovia Siena - Grosseto compie 150, un evento ...... di età compresa tra i 18 e i 35, che vorranno partecipare ai corsi di perfezionamento ... Fra i candidati, sarà stilata una graduatoria per titoli: i primipotranno accedere alla seconda ...Martedì 17 maggio saranno trascorsi 50 anni dall'omicidio del commissario Luigi Calabresi, vittima della violenza degli Anni di Piombo, ucciso sotto casa in via Cherubini da un commando di Lotta ...Anche perché, in quell’Italia degli anni ’70, l’odio era cosa assai diversa dagli sputacchiamenti social dei giorni nostri: non era virtuale, ma reale. (Secolo d'Italia) Quella mattina di 50 anni fa, ...