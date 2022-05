Cinema, il figlio di Andreotti: Non vedrò il film di Bellocchio, mio padre non era cinico. Pianse per la madre e Moro (Di martedì 17 maggio 2022) “Naturalmente il film non l’ho visto e penso che non lo andrò a vedere. Se anche stavolta il regista Marco Bellocchio ha deciso di seguire la strada utilizzata nel film su Tommaso Buscetta, è meglio lasciar perdere”. Lo ha detto Stefano Andreotti, commentando in un’intervista all’Adnkronos le anticipazioni sulla serie “Esterno notte”, presentata ieri al festival del Cinema di Cannes, e nella quale emerge – nella rappresentazione dei 55 giorni del sequestro, della prigionia e all’esecuzione di Aldo Moro – il cinismo di Giulio Andreotti. Il figlio del 7 volte presidente del Consiglio, sottolinea come tra la fiction e la realtà famigliare ci siano delle differenze abissali. “Di mio padre in genere viene data l’immagine di una persona ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) “Naturalmente ilnon l’ho visto e penso che non lo andrò a vedere. Se anche stavolta il regista Marcoha deciso di seguire la strada utilizzata nelsu Tommaso Buscetta, è meglio lasciar perdere”. Lo ha detto Stefano, commentando in un’intervista all’Adnkronos le anticipazioni sulla serie “Esterno notte”, presentata ieri al festival deldi Cannes, e nella quale emerge – nella rappresentazione dei 55 giorni del sequestro, della prigionia e all’esecuzione di Aldo– il cinismo di Giulio. Ildel 7 volte presidente del Consiglio, sottolinea come tra la fiction e la realtà famigliare ci siano delle differenze abissali. “Di mioin genere viene data l’immagine di una persona ...

