Ciclismo | Giro d' Italia | Girmay vince 10 a tappa e Lopez Perez sempre in rosa

Jesi, 17 mag. - (Adnkronos) - Biniam Girmay vince la decima tappa del Giro d'Italia, la Pescara-Jesi di 196 km. L'eritreo del team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux si impone in volata sull'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e sull'azzurro Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 12" di vantaggio sul portoghese Joao Almeida (Uae Team Emirates). Domani 11/a frazione, 203 km con partenza da Santarcangelo di Romagna e arrivo a Reggio Emilia.

