Ciclismo: Girmay in ospedale, il tappo dello spumante gli finisce in un occhio (Di martedì 17 maggio 2022) Jesi, 17 mag. - (Adnkronos) - Biniam Girmay vince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nella decima tappa del Giro d'Italia, si è fatto male con il tappo dello spumante che ha colpito con forza il suo occhio sinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Jesi, 17 mag. - (Adnkronos) - Biniamvince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nella decima tappa del Giro d'Italia, si è fatto male con ilche ha colpito con forza il suosinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all'Carlo Urbani di Jesi.

Advertising

repubblica : Girmay trionfa a Jesi: è il primo africano a vincere una tappa al Giro. Il fair play di van der Poel: pollice in su… - sportmediaset : Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante… - avespartacus : RT @sportmediaset: Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante https://t.co… - sportface2016 : #Giro105, incredibile #Girmay: vince ma finisce in ospedale, tappo dello spumante nell'occhio | VIDEO - marcoubs : RT @sportmediaset: Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante https://t.co… -