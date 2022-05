Christillin spegne le speranze azzurre | «Ripescaggio Mondiale? Impossibile»

(Di martedì 17 maggio 2022) . Le parole del membro del Comitato Uefa Evelina, ospite a Rai Radio1, ha commentato così l’indiscrezione che voleva l’Italia in corsa per essere ripescata aldi Qatar. Queste le sue parole: «Non è vero che stiamo per esser ripescati ai mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell’Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ilgiornale : Evelina Christillin smonta ogni ipotesi di ripescaggio: 'A rientrare sarebbe una sudamericana. Non c'è nessuna poss… -

ilGiornale.it

Intervistata da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro, Evelina, la presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e delegata Uefa ha dichiarato: "Non è vero che stiamo per esser ...Siil sogno di una Nazionale italiana ripescata ai Mondiali in Qatar del 2022, dopo le voci di ... Lo ha spiegato oggi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Evelina, membro ... "Nessun ripescaggio". Spente le speranze dell'Italia Evelina Christillin smonta ogni ipotesi di ripescaggio: "A rientrare sarebbe una sudamericana. Non c'è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo Mondiale" ...È vero le probabilità erano ridotte a un lumicino. Ma in molti hanno sperato che l'Italia di Roberto Mancini potesse approdare ai Mondiali di Qatar 2022, anche se non ...