Christillin | “Italia ai Mondiali in Qatar? Non è possibile”

(Di martedì 17 maggio 2022) L’non sarà ripescata aidi2022. Lo dice in maniera perentoria Evelina, membro Uefa nel consiglio Fifa, dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Federgolf Franco Chimenti. Quest’ultimo durante il suo intervento a La Politica del Pallone, aveva dichiarato: “C’è una possibilità che l’venga ripescata, una possibilità molto più concreta di quanto si pensi”. Aveva in questo modo alimentato la speranza dei tifosi. Aveva spiegato in seguito anche il modo in cui gli azzurri avrebbero partecipato o potrebbero partecipare al torneo iridato: “Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che ...