Chiusura del servizio di medicina sportiva al Centro Australia di Avellino, interrogazione di Ciampi (M5S) (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho depositato una interrogazione alla Giunta regionale della Campania relativa alla Chiusura del servizio di medicina sportiva dell’Asl di Avellino presso il Centro Australia nel capoluogo. Si tratta di una struttura a cui si rivolgono sportivi, studenti e le stesse scuole per ottenere a titolo gratuito la certificazione di idoneità allo sport di tipo agonistico, non-agonistico e ludico-motorio”. Così il consigliere regionale del M5S, Vincenzo Ciampi. Il servizio ad Avellino è chiuso da gennaio a causa del pensionamento del responsabile. Attualmente è possibile effettuare le visite preliminari al rilascio delle certificazioni soltanto ad Ariano Irpino, presso l’ospedale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho depositato unaalla Giunta regionale della Campania relativa alladeldidell’Asl dipresso ilnel capoluogo. Si tratta di una struttura a cui si rivolgono sportivi, studenti e le stesse scuole per ottenere a titolo gratuito la certificazione di idoneità allo sport di tipo agonistico, non-agonistico e ludico-motorio”. Così il consigliere regionale del M5S, Vincenzo. Iladè chiuso da gennaio a causa del pensionamento del responsabile. Attualmente è possibile effettuare le visite preliminari al rilascio delle certificazioni soltanto ad Ariano Irpino, presso l’ospedale ...

