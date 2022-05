Chimenti | «C’è una possibilità concreta che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente della Federgolf, Franco, ex presidente della Giunta Coni, ha dichiarato a Gr Parlamento chepotrebbe essereper il Mondiale in virtù di un cavillo regolamentare che riguarda l’Ecuador. «C’è unacheper idi, unamolto piùdi quanto si pensi. Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore che non aveva titolo di giocare e potrebbe pagare per questo. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla Nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e parla della squadra più in alto nel ranking: questa è sicuramente ...