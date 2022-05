Chimenti | ' ' C' è una possibilità che l' Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022' '

(Di martedì 17 maggio 2022): "L'Ecuador potrebbe pagare per aver utilizzato un giocatore non ecuadoregno" Franco, presidente della Federgolf, è intervenuto a 'La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. Queste le sue parole su di un eventuale ripescaggio dell'aiin: "Sì, c'è unache l'per idi, unamolto più concreta di quanto pensano tutti. -afferma- Pare che l'Ecuador abbia utilizzato un giocatore non ecuadoregno che non aveva titolo di giocare. E per questo potrebbe pagare. Si parla dima ci sono gli ...

Advertising

Libero_official : Adesso arriva una voce autorevole a dirlo, Franco Chimenti: 'La possibilità di un ripescaggio ai #Mondiali è più co… - infoitsport : Chimenti: «C'è una possibilità concreta che l'Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022» - ilNapolista - napolista : Chimenti: «C’è una possibilità concreta che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022» Il presidente… - GNuresse : L'ex membro Giunta Coni Franco Chimenti ha parlato a GR Parlamento su questa situazione: “L’Italia può essere ripes… - infoitsport : Franco Chimenti sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali: 'C'è una possibilità concreta' -

Sto facendo il tifo per l'Italia d'accordo, ma le regole del gioco sono queste, un ripescaggio non sarebbecosa ingiusta'., ha aggiunto:.'S e i nostri dirigenti si impegneranno molto in ...... il presidente della Federgolf ed ex membro di Giunta Coni, Francoche si è detto ottimista. Questa la sua spiegazione: "Sì, c'èpossibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali ...Franco Chimenti (presidente della Federgolf e tra i dirigenti sportivi italiani più importanti) ne ha parlato a Rai Gr Parlamento durante l'intervento nel programma ‘La politica nel pallone' e ha ...Eppure, da quanto si apprende, esisterebbe una flebile speranza per sognare di vedere gli Azzurri al torneo di questo inverno. Ne sembra abbastanza convinto il presidente della Federgolf, Franco ...