Chiesa della Santissima Annunziata: ecco i fondi per la ristrutturazione del campanile (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Il campanile della Chiesa della Santissima Annunziata di Limatola è stato inserito dal Ministero della Cultura, su proposta dell’Amministrazione comunale, tra gli interventi candidati ai fondi del Pnrr, misura 2.4 – “Sicurezza sismica nei luoghi di culto”. I fondi, in particolare, serviranno per la realizzazione di opere di ristrutturazione e di adeguamento sismico. “Ringraziamo per la sensibilità mostrata verso la nostra Comunità dal Ministero – commenta il sindaco Domenico Parisi – Recuperare pienamente il patrimonio architettonico della nostra realtà è requisito fondamentale per lo sviluppo del territorio”. “Abbiamo il preciso dovere di tutelare i beni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Ildi Limatola è stato inserito dal MinisteroCultura, su proposta dell’Amministrazione comunale, tra gli interventi candidati aidel Pnrr, misura 2.4 – “Sicurezza sismica nei luoghi di culto”. I, in particolare, serviranno per la realizzazione di opere die di adeguamento sismico. “Ringraziamo per la sensibilità mostrata verso la nostra Comunità dal Ministero – commenta il sindaco Domenico Parisi – Recuperare pienamente il patrimonio architettoniconostra realtà è requisito fondamentale per lo sviluppo del territorio”. “Abbiamo il preciso dovere di tutelare i beni ...

Avvenire_Nei : #Cina. Arrestato a #HongKong il cardinale Joseph #Zen, sostenitore della democrazia - Poiana46 : A sei anni? Non è la come la famosa 'dottrina', della chiesa? - Mania48Mania53 : RT @boni_castellane: Su Il Foglio intervistano una scrittrice ucraina che dice che i massacri fanno parte della cultura russa e sono da imp… - anteprima24 : ** #Chiesa della Santissima Annunziata: ecco i #Fondi per la #Ristrutturazione del #Campanile **… - Rosskitty77 : RT @boni_castellane: Su Il Foglio intervistano una scrittrice ucraina che dice che i massacri fanno parte della cultura russa e sono da imp… -