Chi è (e cosa farà) Élisabeth Borne, la nuova premier francese (Di martedì 17 maggio 2022) "Chère, @Elisabeth Borne, Signora Primo Ministro. Ecologia, salute, istruzione, piena occupazione, rinascita democratica, Europa e sicurezza: insieme, con il nuovo governo, continueremo ad agire instancabilmente per i francesi". Con queste parole, raccolte in un tweet, il presidente Emmanuel Macron ha dato il benvenuto a bordo a Élisabeth Borne, nominata il 16 maggio come primo ministro della Francia. È la seconda volta nella storia francese che una donna occupa questo incarico, dopo Edith Cresson all'inizio degli anni '90. Efficiente, grande lavoratrice e molto tecnica, Borne è un ingegnere di titolo e di approccio. In seguito alle dimissioni di Jean Castex è stata scelta da Macron per la discrezione e lealtà verso il Capo di Stato, nonché per la vicinanza con l'ala socialista della politica ...

