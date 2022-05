Centrodestra | tensione al vertice Meloni | «Non basta parlare di unità» Berlusconi irritato per la nota di FdI

Advertising

zazoomblog : Centrodestra tensione al vertice. Meloni: «Non basta parlare di unità». Il Cav irritato per la nota di FdI -… - FrancoFrrfrn : @mara_carfagna.. progetto Nei Centrista...ergo con PD - jackdippi : Nuova forza di centro, scintille tra Giorgia Meloni e Mara Carfagna – Il Tempo Sì, una donna di Stato con ambizioni… - zazoomblog : Scintille tra Meloni e Carfagna nel centrodestra è alta tensione - #Scintille #Meloni #Carfagna - tempoweb : Nuova forza di centro, scintille tra Giorgia Meloni e Mara Carfagna #giorgiameloni #maracarfagna #centrodestra… -

...Regionali in Sicilia e la nuova legge elettorale Si terrà oggi alle 15 il vertice di: ... Tra i temi che ancora causanotra Berlusconi, Salvini e Meloni c'è sicuramente la Sicilia: ...... mentre Conte e Salvini alzano i toni contro gli aiuti all'Ucraina invasa, lanel centrosinistra è altissima. E nel, dove le esternazioni anti - Nato di Salvini seminano caos ...Ammette la tensione nel partito, difendendo Ronzulli ... Basta vedere le difficoltà di un patto per le amministrative nel centrodestra. È tempo di cambiare legge elettorale per le politiche "Non sono ...I tre leader di FdI, Lega e Forza Italia non si vedevano da gennaio, da poco prima della tormentata elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Tra i nodi ancora da sciogliere le Regionali in Sicilia ...