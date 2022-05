Centrodestra, i leader si rivedono dopo 4 mesi. Berlusconi: “Pazzia far saltare la coalizione”. Meloni: “Unità non basta declamarla” (Di martedì 17 maggio 2022) Per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini va tutto benissimo e, parola dell’ex premier, “solo un pazzo manderebbe all’aria la coalizione”. Ma per Giorgia Meloni i fatti sono molto distanti dalle dichiarazioni a mezzo stampa: “L’Unità non basta declamarla”, ha detto meno di un’ora dopo la fine del vertice. Un primo passo nel Centrodestra è stato fatto: i tre leader si sono visti dopo il gelo che regnava dall’ultimo incontro di gennaio. Ma per il momento, difficile dire se al di là delle apparenze c’è un accordo più solido. L’incontro si è reso necessario a poche settimane dalle elezioni amministrative: i tre leader sono riusciti a sedersi di nuovo intorno allo stesso tavolo per cercare una sorta di tregua. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Per Silvioe Matteo Salvini va tutto benissimo e, parola dell’ex premier, “solo un pazzo manderebbe all’aria la”. Ma per Giorgiai fatti sono molto distanti dalle dichiarazioni a mezzo stampa: “L’non”, ha detto meno di un’orala fine del vertice. Un primo passo nelè stato fatto: i tresi sono vistiil gelo che regnava dall’ultimo incontro di gennaio. Ma per il momento, difficile dire se al di là delle apparenze c’è un accordo più solido. L’incontro si è reso necessario a poche settimane dalle elezioni amministrative: i tresono riusciti a sedersi di nuovo intorno allo stesso tavolo per cercare una sorta di tregua. ...

