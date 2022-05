Advertising

MediasetTgcom24 : Somalia, Biden approva piano per ritorno di centinaia di soldati Usa #BIDEN - Dondolino72 : RT @ilpost: Nella notte sono stati fatti evacuare centinaia di soldati ucraini che da mesi erano asserragliati nell’acciaieria #Azovstal di… - ilpost : Nella notte sono stati fatti evacuare centinaia di soldati ucraini che da mesi erano asserragliati nell’acciaieria… - Dondolino72 : RT @ilpost: Centinaia di soldati ucraini hanno lasciato l’acciaieria Azovstal - alinatede : RT @ilpost: Centinaia di soldati ucraini hanno lasciato l’acciaieria Azovstal -

TGCOM

La notizia che la missione è stata completata è arrivata lunedì dopo chedi, inclusi alcuni gravemente feriti, sono stati evacuati e portati in aree sotto il controllo della Russia. ......deiucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariupol Dopo oltre due mesi asserragliati nell'enorme impianto siderurgico della città assediata e ormai in mano ai russi da giorni, perdi ... Somalia, Biden approva piano per ritorno di centinaia di soldati Usa Iniziata a bordo di circa 12 autobus l’evacuazione dei soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. L’Ucraina ha confermato l’evacuazione di 264 militari: 53 soldati feriti, condotti a Novoaz ...Là nel ventre della Azovstal soldati e civili feriti sono in centinaia. Alcuni gravissimi, alcuni mutilati, tutti senza farmaci e senz'acqua. Per terra, ammassati, testimonia un anonimo ufficiale di p ...