Catanzaro verso il voto: che abbraccio tra Ferro e Boccia, ma... (Di martedì 17 maggio 2022) Sia chiaro, nessun... apparentamento in vista. Solo un incontro fortuito - con tanto di abbraccio - quello che si è tenuto nel Palazzo della Provincia di Catanzaro tra Wanda Ferro (candidata di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 17 maggio 2022) Sia chiaro, nessun... apparentamento in vista. Solo un incontro fortuito - con tanto di- quello che si è tenuto nel Palazzo della Provincia ditra Wanda(candidata di ...

Advertising

infoitinterno : Flash: Monopoli- Catanzaro, la tifoseria giallorossa in marcia verso la Puglia - - Strill_it : Turismo, Lo Papa: «Basta logiche emergenziali e slogan. Si vada verso un Patto per il Lavoro» - infoitsport : Play-off Serie C, Monopoli-Catanzaro verso il sold-out - infoitsport : Monopoli, col Catanzaro verso il sold-out: biglietti disponibili in tribuna - infoitinterno : Monopoli – Catanzaro polverizzati i 500 biglietti, ma in 2000 si muoveranno verso la Puglia, -… -