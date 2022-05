Castelli | il piccolo Francesco e la lotta contro una malattia sconosciuta | il racconto della mamma

(Di martedì 17 maggio 2022) “Ciao mi chiamo Giorgia e sono ladi unguerriero”. Inizia così ildelLeone, di Velletri, che da quando è natotra la vita e la morte. Una gravidanza andata benissimo, senza alcun problema, che non sarebbe, sicuramente, dovuta finire così. “La gravidanza è andata benissimo.. sono stati 9 mesi più che tranquilli.. fino a quando non siamo arrivati al 26 agosto 2021 quando il mio bimbo è nato .. ha avuto un’asfissia alla nascita e da quel giorno siamo stati quasi sempre in ospedale..” L’agonia delLeone LaGiorgia Antonetti ha raccontato al CorriereCittà, che inizialmente si pensava che il problema ...

"Ciao mi chiamo Giorgia e sono la mamma di un piccolo guerriero". Inizia così il racconto della mamma del piccolo Francesco Leone, di Velletri, che da quando è nato lotta tra la vita e la morte. Una g ...