Advertising

LaCnews24 : Caso Saman, a processo i familiari della 18enne scomparsa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato… - Nutizieri : Reggio Emilia, caso Saman Abbas: rinviati a giudizio cinque familiari della ragazza - MediasetTgcom24 : Caso Saman, tutti a processo i familiari della 18enne pachistana #SAMAN - corrierebologna : Caso Saman Abbas: rinviati a giudizio cinque familiari della ragazza - 24emilia : Caso Saman Abbas: rinviati a giudizio i genitori, lo zio e due cugini della ragazza scomparsa… -

commenta Sono stati tutti rinviati a giudizio i familiari diAbbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato, con un parente, in patria. Il gup Dario De Luca ha mandato ...Secondo l'accusa i parenti della giovane avrebbero agito per punire, che voleva ribellarsi alle tradizioni della famiglia e andarsene di casa con il suo fidanzato. Il giudice per l'udienza ...Saman Abbas, le ultime notizie: rinvio a giudizio per i genitori della 18enne pakistana scomparsa, insieme allo zio e a due cugini.Per la scomparsa e il presunto omicidio di Saman Abbas sono stati rinviati a giudizio i genitori, lo zio e i due cugini ...