Caro bollette per bar, negozi e ristoranti: a Bergamo aumenti fino a 26mila euro (Di martedì 17 maggio 2022) Bergamo. La crescita dell’inflazione, il calo dei consumi, i rincari energetici. Sono alcuni dei temi di maggiore attualità che interessano il settore terziario, al centro dell’assemblea dei soci di Ascom Confcommercio Bergamo, chiamata lunedì 16 maggio a rinnovare il suo consiglio direttivo. Nonostante due anni di crisi, il settore mostra una buona tenuta. I dati evidenziano un +0,37% sul numero delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi bergamasche (percentuale che sale a +1,43% in città) rispetto al primo trimestre del 2021. L’anno scorso, infatti, si contavano 25.631 imprese (di cui 4591 in città), cifra che sale a quota 25.727 (di cui 4.568 in città). Il dato è positivo anche se raffrontato al 2017, quando le imprese erano 25.590, di cui 4.538 in città, segnando un +0,53% complessivo e un +2,64 in città. Ma nel 2022, nonostante le ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022). La crescita dell’inflazione, il calo dei consumi, i rincari energetici. Sono alcuni dei temi di maggiore attualità che interessano il settore terziario, al centro dell’assemblea dei soci di Ascom Confcommercio, chiamata lunedì 16 maggio a rinnovare il suo consiglio direttivo. Nonostante due anni di crisi, il settore mostra una buona tenuta. I dati evidenziano un +0,37% sul numero delle imprese del settore del commercio, turismo e servizi bergamasche (percentuale che sale a +1,43% in città) rispetto al primo trimestre del 2021. L’anno scorso, infatti, si contavano 25.631 imprese (di cui 4591 in città), cifra che sale a quota 25.727 (di cui 4.568 in città). Il dato è positivo anche se raffrontato al 2017, quando le imprese erano 25.590, di cui 4.538 in città, segnando un +0,53% complessivo e un +2,64 in città. Ma nel 2022, nonostante le ...

Advertising

LiciaRonzulli : ??Siamo a favore delle sanzioni alla #Russia, ma queste non possono gravare su #famiglie e #imprese italiane gia in… - QdSit : Prezzi, sull’estate una pioggia di rincari ROMA – È in arrivo una stangata sulle spiagge italiane. Lo afferma il Co… - EmyRoyaleagle : RT @UrraNatalina: Il quesito di Mattino5 : caro bollette ,come fermarlo ? #mattino5 L' ITALIA HA VOLUTO MANDARE ARMI ALL' UCRAINA ? ED ALLO… - abbassabollette : Caro bollette? Ecco gli elettrodomestici che ti svuotano il Portafoglio. Oltre i luoghi comuni sul risparmio per sc… - Maurosennal : @CottarelliCPI Basta falsi problemi (quote rosa, ius culturae, ecc). Bisogna affrontare problemi veri Italia (lavor… -