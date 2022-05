(Di martedì 17 maggio 2022) Giovanni, amministratore delegato e direttore generale del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’ultima partita di campionato che vedrà i neroverdi affrontare il Milan che si giocherà la vittoria dello scu. L’ad si è principalmente concentrato a rispondere a domande di calcioche interessano i suoi giocatori. Su Raspadori e Scamacca: “Per il momento non ho venduto Scamacca e Raspadori, spero anche di poterli tenere stretti. Non è. Al di là di quello che si racconta è tutto prematuro, non si sa nulla. Vedremo un po’, onestamente spero di trattenerli. Credo oggi, com’è ilitaliano, è difficile. Non sono tante possibilità sotto l’aspetto economico, la Premier forse è più fattibile” ...

Advertising

infoitsport : Carnevali parla del mercato del Sassuolo: lo ha detto su Berardi e Scamacca! - Younes84484468 : ma carnevali quanto cazzo parla? - infoitsport : Milan, Carnevali promette battaglia e parla di mercato. Ibra si ritira? - NackaSkoglund89 : RT @AndreaInterNews: Impressione: Carnevali parla parla parla perché vuole tenere sulle spine Marotta sia per il mercato sia soprattutto pe… - AndreaInterNews : Impressione: Carnevali parla parla parla perché vuole tenere sulle spine Marotta sia per il mercato sia soprattutto… -

Pianeta Milan

L'AD del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato un'intervista in cuidella prossima sfida col Milan. Importante focus su Domenico Berardi in chiave mercato Il Milan dovrà disputare l'ultima di campionato domenica ...Tra questi Emma Dante, Davidee Tindaro Granata. Fedele al progetto di promozione della ... 'Raccontami tutto da capo'della frustrazione, della realizzazione personale e di quali sono ... Milan, Carnevali promette battaglia e parla di mercato. Ibra si ritira Nelle prossime schede le Top News di questa mattina! Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, promette di non regalare nulla al Milan e parla dell'interesse rossonero per alcuni gioca ...Lo scudetto si decide a Sassuolo: il Milan capolista affronta domenica la formazione neroverde, con la consapevolezza che basta un solo punto per conquistare ...