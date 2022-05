Carne piena di vermi e avariata | Mc Donald’s e Auchan e lo scandalo alimentare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 maggio 2022) Era scaduta,dila, ma è stata rietichettata e venduta come fresca a Mc. L’accusa di questo reato è caduta sulla ditta di macellazione Castel Viandes, con sede a Châteaubriant, nella Loira. È stato un ex dipendente dell’azienda, Pierre Hinard, a denunciare lo, con un coraggio che l’ha condotto dritto alla meta, ma non senza un lunghissimo calvario. La notizia non è trapelata in Italia, ma in Francia, proprio recentemente, è stato celebrato un processo atteso da oltre un decennio. Alla sbarra, gli imputati che hanno dovuto difendersi da pesanti accuse erano l’amministratore delegato e due dirigenti dell’azienda, rei di aver truffato i consumatori rivendendocontaminata da batteri pericolosi ...