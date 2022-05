Carlos Corona contro la madre Nina Moric, duro sfogo sui social (Di martedì 17 maggio 2022) Carlos Maria Corona si schiera contro la madre, Nina Moric, che lo avrebbe minacciato di querela. L’accaduto fa riferimento alle dichiarazioni del giovane, che sarebbe il testimone del presunto furto commesso dalla showgirl 45enne a casa di suo padre, Fabrizio Corona, denunciato sia alle Forze dell’Ordine che sui social da entrambi i primi di maggio. Le parole di Carlos Corona contro la madre Nina Moric Attraverso le sue Instagram stories Carlos Maria Corona si è scagliato contro sua madre, la showgirl Nina Moric, che a suo dire avrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022)Mariasi schierala, che lo avrebbe minacciato di querela. L’accaduto fa riferimento alle dichiarazioni del giovane, che sarebbe il testimone del presunto furto commesso dalla showgirl 45enne a casa di suo padre, Fabrizio, denunciato sia alle Forze dell’Ordine che suida entrambi i primi di maggio. Le parole dilaAttraverso le sue Instagram storiesMariasi è scagliatosua, la showgirl, che a suo dire avrebbe ...

