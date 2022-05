Caressa sicuro | “Vi dico chi è l’italiano più forte della storia!”

(Di martedì 17 maggio 2022) Fabio, ospite del noto podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis ha raccontato vari aneddoti, mescolati ad opinioni personali su vari temi. Un tema lanciato da Fedez, rivolto al noto telecronista, è stato quello sul miglior calciatore italianostoria. La risposta ha chiesto qualche secondo di riflessione, ma la risposta è stata: “Ce ne sono diversi, ed è difficile fare un distinguo. Per esempio uno che non ha mai vinto il Pallone d’Oro è Paolo Maldini, che per me è stato forse il piùdifensorestoria. Tra quelli moderni direi Roberto Baggio, Del Piero e Totti“.Maldini Baggio Difficile, impossibile citarne uno solo. Questi, sono i calciatori italiani più fortistoria (recente) secondo. Edoardo Crico

Caressa sicuro: 'Vi dico cosa succederà domani con Milan e Inter!'

Ancora una volta la delusione è arrivata proprio al Maradona con l'ennesima sconfitta casalinga e ad analizzare questo schema in cui sembrano caduti gli azzurri ci pensa anche Fabiosul suo ...Pere Zazzaroni , che l'hanno detto pubblicamente a Radio Dee Jay, vince la Juventus, per molti scommettitori anche ma Fabio Ravezzani non si spiega tutta questa fiducia nei bianconeri in ... Caressa sicuro: "Vi dico cosa succederà domani con Milan e Inter!" Fabio Cressa, noto telecronista, si è espresso ai microfoni di Radio Deejay sulla penultima giornata di Serie A pronosticando anche i risultati di Milan e Inter, in lotta per lo scudetto:. “Milan-Atal ...Ascoltando le parole di Caressa, sicuramente, i tifosi rossoneri avranno iniziato a fare i dovuti scongiuri. Questo il suo pronostico. Renato Panno. Giornata di vigilia di Milan-Atalanta e Cagliari-In ...