Caorle Sea Festival | mare | street art e ambiente

Street art, concerti e talk per valorizzare il territorio e le tradizioni del litorale adriatico veneziano. A Caorle da lunedì 23 maggio a domenica 5 giugno va in scena per la prima volta il 'Caorle Sea Festival', una manifestazione che mette l'arte al servizio della riqualificazione urbana. 12 street artist dipingeranno 9 muri di grandi dimensioni messi a disposizione da soggetti pubblici.