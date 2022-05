Cannes, a sorpresa Zelensky in collegamento alla cerimonia d’inaugurazione: “Il cinema non resti muto. Serve un nuovo Chaplin” (Di martedì 17 maggio 2022) La sorpresa che si ruba la scena. Perché nessuno fuori dagli organizzatori era a conoscenza del collegamento live con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, apparso sul grande schermo della cerimonia di inaugurazione del 75° Festival di Cannes. Ovvia standing ovation per lui da parte del pubblico che affollava il Grand Théâtre Lumière, a cui ha fatto eco l’applauso dalla sala Debussy che ospitava stampa e accreditati. “Il cinema non dovrebbe restare muto. L’odio alla fine scomparirà e i dittatori moriranno. Siamo in guerra per la libertà” ha detto fra le altre cose Zelensky, a perfetto agio davanti al mondo del cinema e dello show biz da cui proviene. Non a caso ha aggiunto che servirebbe un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Lache si ruba la scena. Perché nessuno fuori dagli organizzatori era a conoscenza dellive con il presidente ucraino Volodymyr, apparso sul grande schermo delladi inaugurazione del 75° Festival di. Ovvia standing ovation per lui da parte del pubblico che affollava il Grand Théâtre Lumière, a cui ha fatto eco l’applauso dsala Debussy che ospitava stampa e accreditati. “Ilnon dovrebbe restare. L’odiofine scomparirà e i dittatori moriranno. Siamo in guerra per la libertà” ha detto fra le altre cose, a perfetto agio davanti al mondo dele dello show biz da cui proviene. Non a caso ha aggiunto che servirebbe un ...

