Campania, De Luca: “Mi aspetto grandi incendi ma siamo pronti” (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Regione Campania partecipa anche quest’anno con un finanziamento per il lavoro estivo dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi estivi, sia per il calore che quelli dolosi. “Abbiamo firmato – spiega il governatore Vincenzo De Luca al termine dell’incontro nella Prefettura di Napoli con il dipartimento dei vigili del Fuoco e il ministero dell’Interno – un accordo per la tutela dei cittadini e sugli incendi nella Terra dei Fuochi e nelle zone montane. Ci aspettiamo un’estate infuocata, abbiamo segnali su questo e dobbiamo fare grande attenzione per una stagione che va verso grandi incendi. Poi abbiamo fenomeni degenerativi che riguardano incendi dolosi.Rinnoviamo il protocollo di intesa con la Regione che finanzia l’attività ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Regionepartecipa anche quest’anno con un finanziamento per il lavoro estivo dei vigili del fuoco nella lotta agliestivi, sia per il calore che quelli dolosi. “Abbiamo firmato – spiega il governatore Vincenzo Deal termine dell’incontro nella Prefettura di Napoli con il dipartimento dei vigili del Fuoco e il ministero dell’Interno – un accordo per la tutela dei cittadini e suglinella Terra dei Fuochi e nelle zone montane. Ci aspettiamo un’estate infuocata, abbiamo segnali su questo e dobbiamo fare grande attenzione per una stagione che va verso. Poi abbiamo fenomeni degenerativi che riguardanodolosi.Rinnoviamo il protocollo di intesa con la Regione che finanzia l’attività ...

