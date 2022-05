Advertising

parado_nobailao : non ho nessuno con cui andare alla camminata nerazzurra quindi balza ?? -

L'Eco di Bergamo

caccia alle magliette per partecipare alla 14ªche prenderà il via domenica 5 giugno dal Sentierone, nel centro città. Nella sede del Centro Coordinamento Amici dell'Atalanta (preposto come sempre all'organizzazione) e nei 30 ...Manca un mese al ritorno della, e l'intero mondo Atalanta si sta preparando all'evento, con l'obiettivo di portare più gente possibile il 3 giugno: colorando interamente le vie della città di nerazzurro come ... Camminata Nerazzurra, già consegnate 9 mila maglie - Sport, Bergamo La 14ª edizione Trovati anche i 200 volontari richiesti per la buona riuscita dell’evento. Appuntamento a domenica 5 giugno. È caccia alle magliette per partecipare alla 14ª Camminata Nerazzurra che p ...Dopo due anni di pausa, la Camminata nerazzurra è pronta a ripartire domenica 5 giugno. E i numeri sono incoraggianti: già 9 mila le maglie consegnate a Bergamo e provincia, scrive oggi L’Eco di ...