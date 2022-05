CAM 4K USB per Tivùsat: basta una chiavetta per vedere il digitale terrestre in 4K (Di martedì 17 maggio 2022) Una CAM dotato di connessione USB per vedere i canali del digitale terrestre in risoluzione ultra HD? No, non è un sogno, ma il nuovo prodotto nato dalla collaborazione tra Tivù e SmarDTV Global. CAM 4K USB – 170522 www.computermagazine.itUn accordo che porta il primo modulo di accesso condizionato – che in molti conoscono con la sigla CAM – dedicato al Tivùsat… basato su interfaccia USB. Insomma, un chiavetta che sarà in grado di farci vedere i canali in altissima risoluzione – 4K per l’esattezza – senza la necessità di collegare null’altro. I protagonisti sono le aziende Tivù e SmarDTV Global, entrambe impegnate nel creare un dispositivo che vada a sostituire le attuali CAM in commercio. Attualmente, è necessario inserire le smart card negli appositi slot Common Interface CI+. Azioni ... Leggi su computermagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Una CAM dotato di connessione USB peri canali delin risoluzione ultra HD? No, non è un sogno, ma il nuovo prodotto nato dalla collaborazione tra Tivù e SmarDTV Global. CAM 4K USB – 170522 www.computermagazine.itUn accordo che porta il primo modulo di accesso condizionato – che in molti conoscono con la sigla CAM – dedicato al… basato su interfaccia USB. Insomma, unche sarà in grado di farcii canali in altissima risoluzione – 4K per l’esattezza – senza la necessità di collegare null’altro. I protagonisti sono le aziende Tivù e SmarDTV Global, entrambe impegnate nel creare un dispositivo che vada a sostituire le attuali CAM in commercio. Attualmente, è necessario inserire le smart card negli appositi slot Common Interface CI+. Azioni ...

