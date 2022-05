Calciomercato: Napoli. Il Real pensa a Ospina come secondo di Courtois (Di martedì 17 maggio 2022) secondo Marca il portiere colombiano sarebbe pronto a dire sì al club blanco MADRID (SPAGNA) - David Ospina nel mirino del Real Madrid. secondo il sito del quotidiano spagnolo "Marca", il portiere ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022)Marca il portiere colombiano sarebbe pronto a dire sì al club blanco MADRID (SPAGNA) - Davidnel mirino delMadrid.il sito del quotidiano spagnolo "Marca", il portiere ...

