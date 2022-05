Calciomercato Napoli: Giuntoli e Spalletti studiano il nuovo centrocampo (Di martedì 17 maggio 2022) Le tre vittorie di fila e la conquista del terzo posto hanno rasserenato il clima in casa Napoli. Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis avrebbero di recente avuto un contatto, si continuerà insieme anche la prossima stagione, e già... Leggi su today (Di martedì 17 maggio 2022) Le tre vittorie di fila e la conquista del terzo posto hanno rasserenato il clima in casa. Lucianoe Aurelio De Laurentiis avrebbero di recente avuto un contatto, si continuerà insieme anche la prossima stagione, e già...

Advertising

claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - Luxgraph : Toro, trequarti da rifare: Praet in salita e Pjaca torna alla Juve - sscalcionapoli1 : CdM – Sta nascendo un Napoli fisico, verticale e con meno palleggio: tutte le novità - sscalcionapoli1 : CdM – Ospina aspetta offerta dal Napoli: non ha accordo con nessun altro club - zazoomblog : Calciomercato Napoli Fabian in bilico: già individuato il sostituto - #Calciomercato #Napoli #Fabian -