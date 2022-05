Calciomercato Juventus, pronto affondo per Perisic: arriva l’offerta faraonica (Di martedì 17 maggio 2022) La Juventus sembra decisa a portare Perisic alla corte di Allegri; per il croato, infatti, sembra pronta una super offerta. Novanta minuti al termine di una stagione che, la Juventus, deve dimenticare il più in fretta possibile: mai in corsa per lo scudetto, due finali perse (entrambe contro l’Inter), fuori dalla Champions League agli ottavi di finale e gli addii, dolorosi, di Chiellini e Dybala. Ora la Fiorentina e poi il bisogno di ricaricare le batterie in vista del prossimo anno quando la Juventus dovrà, per forza di cose, tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. Per farlo, però, servono nuovi innesti e uno di questi potrebbe essere Perisic. LaPresseProtagonista nella finale di coppa Italia con una doppietta (bellissimo il secondo gol), il futuro ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 17 maggio 2022) Lasembra decisa a portarealla corte di Allegri; per il croato, infatti, sembra pronta una super offerta. Novanta minuti al termine di una stagione che, la, deve dimenticare il più in fretta possibile: mai in corsa per lo scudetto, due finali perse (entrambe contro l’Inter), fuori dalla Champions League agli ottavi di finale e gli addii, dolorosi, di Chiellini e Dybala. Ora la Fiorentina e poi il bisogno di ricaricare le batterie in vista del prossimo anno quando ladovrà, per forza di cose, tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. Per farlo, però, servono nuovi innesti e uno di questi potrebbe essere. LaPresseProtagonista nella finale di coppa Italia con una doppietta (bellissimo il secondo gol), il futuro ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, ?@juventusfc?: parti vicine all’accordo per prolungare il contratto di #DeLigt fino al 2026 - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro in corso tra la @juventusfc e l'agente di #Pogba - GiovaAlbanese : La #Juventus ha fatto la sua mossa, l'entourage di #Pogba ha registrato la proposta. Tutto come da programma. Il re… - sportli26181512 : Juventus: trovato l'accordo per il rinnovo di un giovane: Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 in prestito… - Luxgraph : Toro, trequarti da rifare: Praet in salita e Pjaca torna alla Juve -