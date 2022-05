Calcio | stampa francese | il Bayern vuole Dembélé | pronto un contratto di 4 anni

(Di martedì 17 maggio 2022) Monaco, 17 mag. - (Adnkronos) - IlMonaco in pressing per l'attaccante Ousmane, classe '97, in scadenza dicon il Barcellona. Il club campione di Germania, secondo quanto riporta l'Equipe, avrebbe messo sul piatto un quadriennale da 18 milioni di euro a stagione per portare ilin Bundesliga, dove era esploso con la maglia del Borussia Dortmund, nella prossima stagione.

Secondo la stampa statunitense, Lionel Messi giocherà al PSG ancora per un altro anno per preparare al meglio i Mondiali 2022 in Qatar. Successivamente ci sarà l'addio al club francese per iniziare la sua ... Il calcio in tv, lunedì 16 maggio gioca la Juve Secondo la stampa inglese il club e il giocatore pronti a separarsi con un anno di anticipo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Ikay Gundogan e il Manchester City sono pronti a dirsi addio con un ...