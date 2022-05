Calcio | Serie A | Kiyine squalificato per 2 giornate

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 37/a giornata haper due turni il giocatore del Venezia Sofianper "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (ottava sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere al 31', con il pallone non a distanza di gioco, colpito con unnelle parti intime un avversario". Una giornata di stop invece per Omar Colley (Sampdoria), Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Koray Gunter (Verona), Emmanuel Gyasi (Spezia), Youssef Maleh (Fiorentina), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), David Okereke e Antonio Junior Vacca (Venezia).

