Calcio | Parma | esonerato il tecnico Iachini

(Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Beppenon è più l'allenatore del. Ad annunciarlo il club emiliano con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il1913 e l'allenatore Beppenon proseguiranno l'esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".

Il Parma Calcio 1913 e l'allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l'esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa.