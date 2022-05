Calcio, Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Ecuador? Chimenti: “Più possibile di quanto si pensi” (Di martedì 17 maggio 2022) La Nazionale Italiana di Calcio, Campione d’Europa in carica, non è riuscita a raggiungere clamorosamente la qualificazione per i Mondiali del Qatar 2022: eliminazione arrivata per mano della Macedonia, che poi a sua volta è stata eliminata dal Portogallo in occasione della finale dei playoff. Non è detta, però, l’ultima parola: dal Sudamerica arriva la notizia di una possibile esclusione dai Mondiali dell’Ecuador, ma cosa è successo e come rientrerebbe in gioco l’Italia? Andiamo con ordine. La polemica è scaturita a seguito delle proteste del Cile (anch’esso escluso dai Mondiali) in quanto la selezione ecuadoregna avrebbe utilizzato nei match di qualificazione un calciatore, Byron Castillo, che secondo i cileni, sarebbe in realtà di ... Leggi su oasport (Di martedì 17 maggio 2022) La Nazionalena di, Campione d’Europa in carica, non è riuscita a raggiungere clamorosamente la qualificazione per idel Qatar 2022: eliminazione arrivata per mano della Macedonia, che poi a sua volta è stata eliminata dal Portogallo in occasione della finale dei playoff. Non è detta, però, l’ultima parola: dal Sudamerica arriva la notizia di unaesclusione dai, ma cosa è successo e come rientrerebbe in gioco l’? Andiamo con ordine. La polemica è scaturita a seguito delle proteste del Cile (anch’esso escluso dai) inla selezione ecuadoregna avrebbe utilizzato nei match di qualificazione un calciatore, Byron Castillo, che secondo i cileni, sarebbe in realtà di ...

