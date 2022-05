Calcio: il Parma ha esonerato l'allenatore Beppe Iachini (Di martedì 17 maggio 2022) E' arrivata l'ufficialità dell'addio di Beppe Iachini dalla panchina del Parma. Con una nota lo ha reso noto il club con alcune parole dell'ormai ex tecnico crociato. "Non ci sono purtroppo i ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) E' arrivata l'ufficialità dell'addio didalla panchina del. Con una nota lo ha reso noto il club con alcune parole dell'ormai ex tecnico crociato. "Non ci sono purtroppo i ...

1913parmacalcio : Comunicato Parma Calcio 1913 - Giuseppe Iachini ???? #ForzaParma - Gazzetta_it : Serie B, divorzio tra #Iachini e il Parma: 'Purtroppo non ci sono i presupposti per continuare assieme' - Ansa_ER : Calcio: il Parma ha esonerato l'allenatore Beppe Iachini. Il tecnico, non ci sono i presupposti per continuare il p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - Iachini annuncia l'addio: 'Non ci sono i presupposti per continuare, grazie a tutti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - Iachini annuncia l'addio: 'Non ci sono i presupposti per continuare, grazie a tutti' -