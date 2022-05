Calcio | Dybala saluta la Juve | ' oggi nostre strade si dividono ma vi porterò nel cuore'

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022) Torino, 17 mag. - (Adnkronos) - "Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati". All'indomani del saluto all'Allianz Stadium Pauloi tifosi dellantus anche attraverso un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. "Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini -aggiunge la 'Joya'-. E questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all'altezza: siamo stati insieme sette anni, sette anni di ...