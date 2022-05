**Calabresi: Mattarella, 'memoria è forza per le sfide di oggi'** (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Sono trascorsi cinquant'anni dal criminale agguato terroristico che stroncò la vita del Commissario Luigi Calabresi, servitore dello Stato democratico fino al sacrificio. La Repubblica non dimentica i suoi caduti. La memoria è parte delle nostre radici ed è ragione e forza per le sfide dell'oggi". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Sono trascorsi cinquant'anni dal criminale agguato terroristico che stroncò la vita del Commissario Luigi Calabresi, servitore dello Stato democratico fino al sacrificio. La Repubblica non dimentica i suoi caduti. Laè parte delle nostre radici ed è ragione eper ledell'". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio

