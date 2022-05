Advertising

sportli26181512 : Cagliari: Joao Pedro può partire, tre club interessati: L'avventura di Joao Pedro a Cagliari potrebbe terminare, so… - LALAZIOMIA : Cagliari: Joao Pedro può partire, tre club interessati - ILTOROSIAMONOI : Joao Pedro,in caso di retrocessione ci può essere l’addio al Cagliari - mrandroid02 : Cagliari, il futuro di Joao Pedro è legato alla A - infoitsport : Joao Pedro, la salvezza per continuare a sognare con il Cagliari -

... che però grazie alle sconfitte di Genoa, già matematicamente in B, e, sono ancora ... con il ritorno in Serie B della Salernitana fissato a 3,50 contro l'1,25 della retrocessione di......20 Sebastian Baez - Soon Woo Kwon 2 - 0 19:15 Francesco Forti - Zhe Li 0 - 2 CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Atalanta 1 - 3 15:00 Venezia - Bologna 4 - 3 18:00 Salernitana -1 - 1 20:45 ...Capitan Joao Pedro non molla. Il Corriere dello Sport, nella sezione dedicata al Cagliari, si concentra oggi su Joao Pedro, il capitano, il vero punto di riferimento di una squadra che in sua assenza ...Calciomercato: Joao Pedro cambia squadra. Dovrà ripartire con un progetto totalmente nuovo il Cagliari in caso di retrocessione in Serie B. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Dybala Juve, ...