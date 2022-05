Cagliari Joao Pedro, il futuro dipende dalla Serie A (Di martedì 17 maggio 2022) Il futuro di Joao Pedro a Cagliari è legato alla permanenza in Serie A dei sardi: il dieci rossoblù ha già rifiutato diverse offerte, ma gli scenari potrebbero cambiare Il futuro di Joao Pedro è legato alla permanenza in Serie A del Cagliari. Sull’attaccante italo brasiliano avrebbero messo gli occhi già diverse squadre, ma lui ha sempre declinato le varie offerte. La sua idea è sempre stata quella di voler salvare il Cagliari, in caso contrario gli scenari potrebbero anche cambiare visto le richieste in A ci sono e non è da escludere una sua cessione estiva, dovesse arrivare la retrocessione in B. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Ildiè legato alla permanenza inA dei sardi: il dieci rossoblù ha già rifiutato diverse offerte, ma gli scenari potrebbero cambiare Ildiè legato alla permanenza inA del. Sull’attaccante italo brasiliano avrebbero messo gli occhi già diverse squadre, ma lui ha sempre declinato le varie offerte. La sua idea è sempre stata quella di voler salvare il, in caso contrario gli scenari potrebbero anche cambiare visto le richieste in A ci sono e non è da escludere una sua cessione estiva, dovesse arrivare la retrocessione in B. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

