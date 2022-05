Cagliari, come cambia il futuro di Joao Pedro in caso di retrocessione (Di martedì 17 maggio 2022) Nel Cagliari c'è un giocatore che lascerà i rossoblù in caso di retrocessione: si tratta di Joao Pedro, che secondo... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Nelc'è un giocatore che lascerà i rossoblù indi: si tratta di, che secondo...

Advertising

MarianoCasula : @pietroraffa Segui il calcio, anche se invidio moltissimo chi, come mia moglie, non lo segue proprio per niente. Ho… - Capelvenere1 : RT @EnzaAltieri: - come una poesia per volare via Cagliari Harry Gruyaert - hawkeyeEcho : RT @EnzaAltieri: - come una poesia per volare via Cagliari Harry Gruyaert - lilyinthewind10 : RT @EnzaAltieri: - come una poesia per volare via Cagliari Harry Gruyaert - PravatoSilvano : @GDV101963 @Moonlightshad1 Se ho ben capito la provincia di Cagliari è da evitare come la peste. -