Bufera su Berlusconi per le frasi su Putin. Arriva la smentita: «Mai giustificato la guerra» (video) (Di martedì 17 maggio 2022) “Stupisce il titolo del ‘Corriere della sera”’ riferito all’intervento del presidente Berlusconi a Treviglio, che forse deriva da un affrettata lettura di alcune frasi isolate dal contesto nel quale sono state pronunciate”. E’ quanto viene precisato in una nota di Silvio Berlusconi, a proposito del titolo del quotidiano di via Solferino ‘Berlusconi asseconda Putin e contesta gli aiuti militari‘, che oggi riassume alcune frasi pronunciate ieri dal Cavaliere che si prestano a qualche equvoco. Berlusconi e Putin, ecco le frasi che scatenano la Bufera “Non abbiamo signori leader nel mondo, non li abbiamo in Europa. Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo gli ha dato del criminale di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) “Stupisce il titolo del ‘Corriere della sera”’ riferito all’intervento del presidentea Treviglio, che forse deriva da un affrettata lettura di alcuneisolate dal contesto nel quale sono state pronunciate”. E’ quanto viene precisato in una nota di Silvio, a proposito del titolo del quotidiano di via Solferino ‘assecondae contesta gli aiuti militari‘, che oggi riassume alcunepronunciate ieri dal Cavaliere che si prestano a qualche equvoco., ecco leche scatenano la“Non abbiamo signori leader nel mondo, non li abbiamo in Europa. Un leader mondiale che doveva avvicinareal tavolo gli ha dato del criminale di ...

Advertising

infoitinterno : Licia Ronzulli commissaria in Lombardia: bufera in Forza Italia per la scelta di Silvio Berlusconi - zazoomblog : Pier Silvio Berlusconi nella bufera: Mediaset ha fatto fuori il conduttore - #Silvio #Berlusconi #nella #bufera: - lecodelsud : #Micciché, coinvolgendo #Berlusconi, attacca gli alleati del #centrodestra e #Musumeci: “Cinque anni a rompere la m… -