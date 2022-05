Brunetta | “L’Italia considera il Pnrr come un contratto | e i contratti si rispettano”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 maggio 2022) BERLINO – “ilun, e isi. Non abbiamo alcuna intenzione di non mantenere gli impegni. Il Governo Draghi è determinato a rispettare milestone e target,ha fatto finora, anche perchéè il Paese che più ha beneficiato della solidarietà e della credibilità europea”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato, incontrando la Commissione Affari europei del Bundestag, presieduta da Anton Hofreiter. “L’inflazione è un problema che riguarda tutti”, aggiunge. “Sappiamo che in Europa rischia di produrrre una spirale prezzi-salari. Per combatterla, è fondamentale intervenire sugli aumenti dei prezzi dei beni energetici. È importante che ...