Bridgerton, ecco quale coppia sarà protagonista della terza stagione (contiene spoiler) (Di martedì 17 maggio 2022) Vorremmo avere il calamaio e la piuma con il pennino. Perché ci piace Lady Whistledown e la nostra “esperta di pettegolezzo” preferito avrà un gran da fare durante la prossima stagione di Bridgerton. Già, come fare a parlare di gossip quando proprio lei ne sarà l’oggetto? Oramai è certo: la serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes ruoterà intorno alla storia tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton). Gli sceneggiatori hanno deciso di non seguire l’arco temporale dei romanzi di Julia Quinn nei quali la narrazione si dedica prima a Benedict. La conferma della scelta è arrivata via social da Coughlan ma anche da Jess Brownell, showrunner che ha confermato tutto a Variety. Nascerà l’amore? Resteranno amici? Quel che è certo è che per saperlo occorreranno diverse puntate: tra soap opera e romanzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Vorremmo avere il calamaio e la piuma con il pennino. Perché ci piace Lady Whistledown e la nostra “esperta di pettegolezzo” preferito avrà un gran da fare durante la prossimadi. Già, come fare a parlare di gossip quando proprio lei nel’oggetto? Oramai è certo: la serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes ruoterà intorno alla storia tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton). Gli sceneggiatori hanno deciso di non seguire l’arco temporale dei romanzi di Julia Quinn nei quali la narrazione si dedica prima a Benedict. La confermascelta è arrivata via social da Coughlan ma anche da Jess Brownell, showrunner che ha confermato tutto a Variety. Nascerà l’amore? Resteranno amici? Quel che è certo è che per saperlo occorreranno diverse puntate: tra soap opera e romanzo ...

FQMagazineit : Bridgerton, ecco quale coppia sarà protagonista della terza stagione (contiene spoiler) - VanityFairIt : Ecco chi sono i nuovi protagonisti della fortunata serie prodotta da Shonda Rhimes e in arrivo su Netflix nel 2023 - AyKyarramba : Ed ecco che Bridgerton torna a interessarmi meno di zero (scusate ma mi stanno sul cazzo entrambi) - blogtivvu : Bridgerton 3, ecco chi sarà il personaggio “chiave” della terza stagione (e non si tratta di Benedict) - oblivale_void : wow che sorpresa non me lo aspettavo proprio... io più che altro vorrei capire come si passerà a questa 'storia d'a… -