Brekalo Torino, parla l’agente: «Nessun riscatto, vuole giocare in Champions» (Di martedì 17 maggio 2022) l’agente di Brekalo ha parlato del futuro del croato che non sarà riscattato dal Torino per sua scelta Andy Bara, agente di Josip Brekalo, ha parlato del futuro del calciatore croato che ha deciso di non farsi riscattare dal Torino. riscatto – «Sì, Josip preferiva non essere riscattato, ambisce a giocare in Champions. Il Torino si è comportato in modo trasparente e corretto. Per Josip non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive. Capisco Cairo e Vagnati, capisco il Torino che alla fine ha deciso di non comprare un giocatore che costa molto e non era sicuro al 100% di voler rimanere, anche se si è sempre trovato bene in granata. Questo non significa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022)dihato del futuro del croato che non sarà riscattato dalper sua scelta Andy Bara, agente di Josip, hato del futuro del calciatore croato che ha deciso di non farsi riscattare dal– «Sì, Josip preferiva non essere riscattato, ambisce ain. Ilsi è comportato in modo trasparente e corretto. Per Josip non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive. Capisco Cairo e Vagnati, capisco ilche alla fine ha deciso di non comprare un giocatore che costa molto e non era sicuro al 100% di voler rimanere, anche se si è sempre trovato bene in granata. Questo non significa ...

