Brekalo-Atalanta, ritorna l’interesse per l’attaccante del Torino. La situazione (Di martedì 17 maggio 2022) Che il comparto attaccanti dell’Atalanta sia da ristrutturare è un dato di fatto. Il campionato sta finendo, e indipendentemente se l’Atalanta raggiungerà l’Europa o meno, serve pensare al prossimo anno per quanto concerne la campagna acquisti. Se da una parte si punta fortemente sulla Premier League, dall’altra c’è sempre qualche pupillo che spunta: su tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Atalanta con il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Quali sono le condizioni di Robin Gosens? La situazione dell’esterno nerazzurro Biglietti Atalanta-Roma: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli Tra i pali un “Number Juan” che salva le sorti ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 maggio 2022) Che il comparto attaccanti dell’sia da ristrutturare è un dato di fatto. Il campionato sta finendo, e indipendentemente se l’raggiungerà l’Europa o meno, serve pensare al prossimo anno per quanto concerne la campagna acquisti. Se da una parte si punta fortemente sulla Premier League, dall’altra c’è sempre qualche pupillo che spunta: su tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventuscon il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Quali sono le condizioni di Robin Gosens? Ladell’esterno nerazzurro Biglietti-Roma: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli Tra i pali un “Number Juan” che salva le sorti ...

Advertising

tuttoatalanta : ESCLUSIVA TA - Dietro al no di Brekalo al Torino, c'è dietro il possibile blitz dell'Atalanta… - tuttoatalanta : ESCLUSIVA TA - Dietro al no di Brekalo al Torino, c'è dietro il possibile blitz dell'Atalanta… - GiulioPini1 : @TorinoSFT Gli auguro tutta la fortuna del mondo l'anno prossimo all'Atalanta. Dopo sta merdata con Brekalo non rimarrà mai - MarcoLutezia : RT @EffeSimoncini: @Atalanta_BC avete già mandato il contratto a Brekalo vero? - EffeSimoncini : @Atalanta_BC avete già mandato il contratto a Brekalo vero? -