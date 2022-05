Advertising

lellinara : RT @ilgiornale: Euronext ha presentato un'offerta per la proroga dell'affitto - fisco24_info : Borsa: Milano tonica con Europa, Btp venduti, scatto del gas: Petrolio sale a 115 dlr. Brillano Iveco, Nexi, Saras… - Ale_De_Chirico : Palazzo Mezzanotte, Borsa in campo - ilgiornale : Euronext ha presentato un'offerta per la proroga dell'affitto - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa accelera e Milano segna +1,7%, #dollaro in frenata -

Piazza Affari arriva tonica a metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,4%, in linea con l'andamento di Francoforte (+1,5%), Parigi (+1,3%) e Londra (+0,9%), e incoraggiata dai future su Wall ...Prevalgono gli acquisti nelladi, al pari delle principali Borse Europee che scambiano in positivo. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia (+3,00%). Sui livelli precedenti lo spread , si ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Il turismo alto di gamma in Italia vale circa 25 miliardi di euro, su un totale di 85-100 miliardi del turismo in generale nel Paese. Considerando il ...MILANO, 17 MAG - Piazza Affari arriva tonica a metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,4%, in linea con l'andamento di Francoforte (+1,5%), Parigi (+1,3%) e Londra (+0,9%), e incoraggiata d ...